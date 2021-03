Teslas Technoking Elon Musk hat einen Song über NFT erstellt und versteigert diesen nun auf der Plattform Valuables als - NFT. Der Song kann bereits mit Geboten über einer Million US-Dollar aufwarten. Man sollte glauben, Elon Musk sei mit seinen Tätigkeiten bei Tesla, SpaceX, The Boring Company und Neuralink mehr als ausgelastet. Ein ums andere Mal zeigt uns der derzeit erneut reichste Mann der Welt, wie falsch diese Annahme ist. Elon Musk wechselt sich in munterer Folge mit Jeff Bezos ab. (Screenshot: t3n / Bloomberg) Musk kündigt NFT-Auktion per Tweet an Am Dienstag stellte Musk auf der ...

