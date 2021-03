Google will die Gebühren für App-Umsätze in seinem Play Store auf 15 Prozent halbieren - allerdings "nur" für die erste Umsatz-Million. Vor allem kleinere Entwickler dürften profitieren. Im Dezember hatte Apple angekündigt, Entwicklern, die weniger als eine Million US-Dollar im Jahr erwirtschaften, nur 15 statt bisher 30 Prozent Gebühren abzuknöpfen. Wer allerdings über diese Umsatzschwelle rutscht, wird vom ersten Dollar an mit der üblichen 30-prozentigen Abgabe belegt. Google zieht jetzt nach, auch im Play Store sollen die Gebühren für die erste Million an Umsatz von 30 auf 15...

Den vollständigen Artikel lesen ...