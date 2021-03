Börse Dax mit neuem Rekord Trotz der Pandemie-Unsicherheit hat die ungebrochen gute Börsenstimmung den Dax am Dienstag erstmals knapp über die 14 600 Punkte geführt. weiterlesen -Anzeige- Empfehlung Smart-Hebel-Trading-Dienst Die Nr. 1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen Rohstoffe Ölpreise geben nach Die Ölpreise sind am Dienstag angesichts steigender Nachfragesorgen unter Druck ...

Den vollständigen Artikel lesen ...