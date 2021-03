Der deutsche Aktienmarkt ließ sich heute von den Impfstoff-Turbulenzen um AstraZeneca nur wenig beeinflussen und setzte heute bislang seinen Aufwärtstrend der letzten Tage fort. Aktuell steht der DAX 120 Punkte bzw. 0,83 % höher bei 14.581 Punkten. In New York ist die Entwicklung uneinheitlich. Während der Dow Jones Industrial derzeit 122 Punkte bzw. 0,39 % auf 32.824 Punkte abgibt, legt der S&P 500 4 Punkte auf 3.971 Punkte zu.Elektrisiert wurde der DAX heute vor allem von den Autoaktien und hier von VW (DE0007664039), die aktuell 7,84 % auf 210,06 Euro zulegen. Hier wirkt die gestrige Bekanntgabe der endgültigen Geschäftszahlen sowie der positiv aufgenommene Strategieausblick nach. Der Konzern strebt danach eine operative Rendite am oberen Ende der prognostizierten Spanne zwischen 5 % und 6,5 % an.

Den vollständigen Artikel lesen ...