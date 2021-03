Bill Gross, der ehemalige Anlagechef von Pimco und Manager des legendären Pimco Total Return Fund, hat nach Angaben von Bloomberg 10 Mio. Dollar mit dem Shorting von Gamestop (US36467W1099) verdient. Und nach eigenen Aussagen ist seine Spekulation damit noch nicht beendet. Er verkauft immer noch Kaufoptionen auf Gamestop mit einem Basispreis von 250 Dollar und 300 Dollar und ist der Ansicht, dass die aktuelle Situation eine perfekte Gelegenheit für Verkäufer von (Kauf-) Optionen ist und nicht Käufer. Man darf gespannt sein, ob Gross auch mit seinen weiteren Wetten Erfolg hat. Allerdings ist eine Spekulation auf eine Abnahme der impliziten Volatilität plausibel.Xiaomi (KYG9830T1067) setzt auch heute seinen Weg aus dem Korrektur-Loch weiter fort und bestätigt unsere gestrige Vermutung weiter, dass der Austrittswinkel spiegelbildlich in etwa dem Einfallswinkel in das Korrekturloch entspricht. Und schon ist auch eine Investmentbank da, die die Aktie zum Kauf empfiehlt. HSBC hob das Kursziel auf 28 HKD an, und Nomura hob das Rating auf "Kaufen' mit einem Kursziel von 27 HKD an. Die Aktie legte heute in Hongkong 8,01 % auf 26,30 HKD zu.

