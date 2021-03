Die Vorregistrierung beginnt in 173 Ländern weltweit!

Neue Informationen über das Spiel werden während dieser Veranstaltung veröffentlicht!

Eve-sense Inc. (President und CEO: Kousuke Shimizu; im Folgenden "Eve-sense") freut sich, Informationen zu "Casino Station Global Ranking" zusammen mit dem Beginn der Vorregistrierung zu präsentieren.

Casino Station

Unser Produkt ist ein vollwertiges Casino-Spiel, das für Casino-Liebhaber unwiderstehlich ist und sich an das hält, was diese Spiele großartig macht. Es bietet alles von Roulette, Bingo und Tischspielen bis hin zu Slots und Hunderennen und ermöglicht es den Spielern, Casino-Münzen zu verwenden, um auch reguläre (Nicht-Casino-)Spiele zu spielen. Genießen Sie über 100 verschiedene Glücksspiele und hören Sie sich einen großartigen Orchestersoundtrack an, während Sie sich mit Spielern aus der ganzen Welt in der Rangliste messen!

[Offizielle Website der Casino Station]

https://contents.eve-sense.com/casino-station/

[Klicken Sie auf den unten stehenden Link, um sich bei Google Play vorab zu registrieren]

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.ca_si_no.gamestation

[Siehe Filmmaterial des Spiels in Aktion auf YouTube]

https://youtu.be/SwEs_fd2feA

[Einführung in die verschiedenen Kategorien von Spielen!]

Casino Station von Eve-sense bietet insgesamt 12 verschiedene Arten von Casinos und Spielkategorien. Die Spieler können letztendlich 15 verschiedene Arten erleben, darunter Login-Boni, Minispiele und zukünftige Titel, die sich in der Entwicklung befinden.

Dazu gehören Pokerspiele, Slots, Tischspiele, Roulette, Lotterien, Rennen, Actionspiele, Strategiespiele, Brettspiele, Sportspiele, Solitaire- und Puzzlespiele.

Casino Station ist ein Spiel, bei dem Sie nicht nur versuchen, mehr Münzen zu verdienen, sondern diese Münzen auch verwenden können, um verschiedene Spiele zu spielen. Wir freuen uns darauf, dass Sie diese Gelegenheit nutzen, um sich bei Casino Station zu registrieren!

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.ca_si_no.gamestation

Wichtige Informationen

Casino Station ist ein Spiel.

Es bietet Spielern nicht die Möglichkeit, mit echtem Geld zu spielen oder echte Preise zu gewinnen. Es ist nicht impliziert, dass das Üben dieser Spiele in der App in Zukunft zum Erfolg beim Spielen mit echtem Geld führen wird.

Eve-sense Inc. entwickelt Planung, Produktion und Management für verschiedene Informationsdienste über das Internet. Firmenhomepage https://eve-sense.com/ Twitter https://twitter.com/eve_sense Facebook https://www.facebook.com/Eve-sensetv/ Instagram https://www.instagram.com/evesensetv/ [Verwandte Websites] Reiwa Heiratsagentur https://xn--nnqt1lnrf3o6b.com/ Noah https://no-a.net/ Bizcon https://bizcon.site/ Gigabyte Push https://contents.eve-sense.com/gigabyte-push/ Name des Unternehmens: Eve-sense Inc. Gründungsdatum: 1. Juni 2017 Vertreter: Kousuke Shimizu, President und CEO Geschäftstätigkeit: Planung, Produktion, Verwaltung und Softwareentwicklung für verschiedene Informationsdienste über das Internet

