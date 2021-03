In einer Studie wurden Nutzer der Robinhood genauer unter die Lupe genommen. Das Ergebnis der Untersuchung: Bereits vor dem GameStop-Drama nahmen Kleinanleger, die über die Trading-App handelten, massiv Einfluss auf die Entwicklungen an den Börsen.? Studie untersucht, welchen Einfluss Robinhood-Trader auf den Aktienmarkt haben ? User bringen offenbar Volatilität in den Handel? Besuch von FAQ-Seiten gibt Einblick in Vorwissen der Robinhood-NutzerApps wie Robinhood haben den Zugang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...