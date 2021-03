MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die "Süddeutsche Zeitung" schreibt zum Wahlkampf:

Als Scholz vor einem halben Jahr zum Kanzlerkandidaten ausgerufen wurde, musste sich die SPD noch bespötteln lassen, ob sie so was überhaupt braucht. An der Ausgangslage der Sozialdemokraten hat sich seither fast nichts geändert - außer der neuen Schwäche der CDU. Dass deren Chef jetzt den Kandidaten einer Partei mit Umfragewerten im unteren zweistelligen Bereich plötzlich ernst nimmt, ist der einzige wirkliche Erfolg, den die SPD diesseits von Rheinland-Pfalz nach dem Wahlsonntag verbuchen darf. Nur die Nervosität der CDU nährt die Hoffnung von Olaf Scholz./yyzz/DP/eas