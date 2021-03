Im Zuge der Erweiterung seiner Präsenz in der Zentralkaribik expandiert Andersen Global nach St. Barts durch eine Partnerschaft mit der Firma Emmanuel Jacques Almosnino (EJA).

Die Firma wurde 2005 von dem Gesellschafter Emmanuel Jacques, einem internationalen Rechtsanwalt mit über 30 Jahren juristischer Erfahrung gegründet Emmanuel studierte an der New York University, London School of Economics, HEC Paris, Paris University of Law und der Paris Bar School. Seine Fachkompetenzen umfassen Recht, Management, Finanzierung, internationale Steuer und internationale Beziehungen.

EJA bietet Rechtsdienstleistungen für lokale und internationale Kunden, darunter vermögende Einzelpersonen, ausländische Investoren und Unternehmen. Die Anwaltskanzlei unterhält ein Büro in Gustavia und bietet Dienste in den Bereichen Wirtschaftsrecht, Immobilien, Rechtsstreitigkeiten, Unternehmenstransaktionen, Vermögensverwaltung, Unternehmensstrukturierung, internationale Steuer, Finanzberatung und Wirtschaftsinformationen.

"Unsere Firma ist stolz auf die Qualitätslösungen, die wir bereitstellen, und unsere langjährigen Kundenbeziehungen sind das Ergebnis von Vertrauen, Transparenz und unserem Engagement für Verantwortlichkeit", sagte Emmanuel. "Die Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Personen bei Andersen Global erlaubt es uns, bei komplexen Angelegenheiten auf globaler Ebene zu kooperieren, während wir synergistische, unabhängige Lösungen nahtlos bereitstellen."

"Emmanuel und sein Team gehen weit über ihre Pflichterfüllung hinaus, um erstklassige Lösungen bereitzustellen. In ihrem Bestreben, den Maßstab in Bezug auf Kundenservice zu setzen, teilen sie unsere Werte", erklärte Mark Vorsatz, Chairman von Andersen Global und CEO von Andersen. "Dank ihrer Expertise im Markt und Jahrzehnten von Erfahrung im rechtlichem Umfeld gilt die Kanzlei allgemein als eine der führenden Anwaltskanzleien in St. Barts. Dies ist eine weitere Schlüsselkomponente unserer karibischen Expansion, während wir unsere flächendeckende Präsenz in der Region vervollständigen."

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 7.000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 260 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

