Um den virtuellen Besuchern der digitalen ISH einen intensiven, persönlichen Kontakt zu Zehnder zu ermöglichen, hat das Unterneh-men ein attraktives Paket an Innovationen geschnürt, die in einem vielfältigen und interaktiven Veranstaltungsprogramm vorgestellt werden. Bei insgesamt 18 Live-Vorträgen und Experten-Gesprächen können sich Interessierte rund um ein gesundes und ästhetisch ansprechendes Wohnumfeld informieren.

Zum Auftakt der digitalen ISH Messewoche spricht Geschäftsführer Heiko Braun im ISH Rahmenprogramm der digitalen Plattform am Montagnachmittag (22.03.2021) in seiner Keynote zum Thema "Pure Living - Gesundes Wohnen mit Zehnder". Die Highlights aus den Geschäftsbereichen Komfortlüftung und Design Heizkörper werden am Dienstagmorgen und -nachmittag (23.03.2021) von den Verkaufsleitern nochmals vertieft vorgestellt und erläutert.

Zudem werden zahlreiche Experten-Gespräche angeboten, für die internationale Fachwelt auch in englischer Sprache. Der direkte Dialog mit den Fachleuten ermöglicht den virtuellen Besuchern ein nachhaltiges Eintauchen in die Themen rund um "Gesundes Wohnen", wie zum Beispiel in die Relevanz der neuen Zehnder Raumklima-Systemlösung, ebenso wie neue Farbwelten für mehr Wohnlichkeit ...

