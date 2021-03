Erstmals seit der Vereidigung des neues US-amerikanischen Präsidenten Joe Biden kommen Regierungsvertreter der beiden Weltmächte USA und Chinas zusammen. Das Treffen zwischen den Außenministern Wang Yi und Blinken findet in Anchorage in Alaska statt. Mit der Amtseinführung von Biden hofften beide Länder, die zuletzt eisige außenpolitische Beziehung wieder etwas beruhigen zu können. Doch sollte China darauf gehofft haben, dass Biden die von Trump verhängten milliardenschweren Importzölle (kumuliertes Volumen von 350 Milliarden Dollar) auf chinesische Waren gänzlich streichen wird, so wurden sie bislang enttäuscht. Biden hält Strafzölle auf chinesische Waren zwar als zweifelhaftes Mittel, doch gesteht er Trump zu, die Bedrohung durch Chinas grundsätzlich richtig eingeschätzt zu haben. Die USA steht den chinesischen Bemühungen zur technologischen, wirtschaftlichen und politischen Weltmacht Nummer 1 aufzusteigen, weiterhin im Weg. Auch innenpolitisch ist die Lage in China äußerst angespannt. So wurden zahlreiche Technologiefirmen in ihren Expansionsplänen eingeschränkt und die Regierung interveniert immer wieder bei Kritik an die politische Lage seitens von Techmogulen.

Den vollständigen Artikel lesen ...