ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Henkel von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 81 auf 88 Euro angehoben. Analyst Guillaume Delmas ist in einer am Mittwoch vorliegenden Studie sehr optimistisch für das Wachstum des ersten Halbjahres. Er rechnet auf vergleichbarer Basis mit einem Plus von neun Prozent, was deutlich über der von den Düsseldorfern für das Gesamtjahr anvisierten Dynamik läge. Eine unerwartet rasche Erholung des Klebstoffgeschäfts und eine merkliche Verbesserung im Bereich Haarpflege werde Henkel früh eine Aufstockung der Ziele ermöglichen./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2021 / 00:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2021 / 00:28 / GMT



ISIN: DE0006048432

