HAMBURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien profitiert weiterhin von steigenden Mieten in Ballungszentren und Dienstleistungen rund um Immobilien. 2020 erhöhte sich das operative Ergebnis (FFO1) im Jahresvergleich um gut sieben Prozent auf 172,6 Millionen Euro, wie die im MDax notierte Gesellschaft am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Das Management will die Dividende wie zuletzt geplant um rund sieben Prozent auf 0,88 Euro je Aktie anheben. Die Kaltmieten kletterten um 2,4 Prozent auf 322,5 Millionen Euro. Das Konzernergebnis ging allerdings um knapp 12 Prozent auf rund 403 Millionen Euro zurück, auch weil die Bewertungsgewinne auf den Immobilienbestand geringer ausfielen als vor einem Jahr.

Den Ausblick auf das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen. Die für Immobilienunternehmen wichtige operative Kenngröße FFO1 soll 2021 auf 178 bis 182 Millionen Euro zulegen. Die Dividende für 2021 soll dann laut aktuellem Planungsstand 0,92 Euro je Anteilsschein betragen./mne/mis