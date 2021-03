Der Markt ist enorm volatil. Das führt dazu, dass solide langfristige Aktien begehrenswerter sind als Aktien, die schnelle Zuwächse versprechen. Am besten ist es, nach Aktien Ausschau zu halten, die branchenführend sind. Außerdem haben sie genügend Geld, um auch weit in der Zukunft die Gewinne zu steigern. Trulieve (WKN: A2N60S), Yum China Holdings (WKN: A2ARTP) und Square (WKN: A143D6) bieten allesamt diese Chancen. Sie sind bereits etablierte Player in ihren Branchen, die von bereits bestehenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...