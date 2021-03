Asien geht im Vorfeld der FED-Sitzung in Deckung. Nahezu alle wichtigen Benchmarks der Region notieren heute im Minus, verringerten die Kursverluste aber zum Ende der Sitzungen überwiegend. Die größten Verluste sind in Taiwan und Südkorea zu verzeichnen. Die Futures notieren heute vor Eröffnung der europäischen Vorbörse ebenfalls leicht negativ. Der DAX-Future sinkt leicht um -0,11 % auf 14.546 Punkte, der S&P 500 Future ist nahezu unverändert bei 3.952 Punkten und der Nasdaq-Future sinkt leicht um -0,16 % auf 13.120 Punkte.Anzeige:Frankfurt folgte der amerikanischen Vorbörse und den Gewinnen in der ersten Hälfte der Sitzung mit nach oben. Alle wichtigen deutschen Benchmarks konnten nach einem schwachen Wochenauftakt dann am Dienstag ordentlich nachholen. Der DAX verbesserte sich um 0,66 % auf 14.557,58 Punkte und war damit die schwächste Benchmark des Tages. Der Gewinner am Dienstag war der TecDAX, der sich mit einem Plus von 1,13 % auf 3.386,27 Punkte deutlich vom Gesamtfeld absetzen konnte. SDAX (+0,78 %) und MDAX (+0,89 %) folgten, konnten aber mit der starken Performance bei den Technologietiteln nicht mithalten.

