Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch seitwärts oder mit moderaten Verlusten in den Handel starten. Dies sei auch nicht erstaunlich, meinen Händler mit Verweis auf die Kursgewinne der letzten Zeit. So hat der SMI an den ersten zwei Handelstagen der Woche fast 1 Prozent zugelegt, in der Woche davor ...

