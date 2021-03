Am heutigen Mittwochabend, den 17.03.2021, findet der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed statt. Im Anschluss daran ist zur Pressekonferenz des FOMC geladen. Besonders die Aussagen in Bezug auf die Inflation und den Anstieg der Renditen dürften hierbei von Bedeutung sein. Aktuell unterstützt die Zentralbank der USA die Wirtschaft durch einen Niedrigzins von null bis 0,25 Prozent und Wertpapierkäufen in einem monatlichen Volumen von rund 120 Mio. USD. Wird es hierbei bleiben? Vor allem eine steigende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...