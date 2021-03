Erste Plattform von AWS auf Cloud-Basis zur Optimierung der Entwicklung und Realisierung von Leiterplatten

Altium LLC hat sich zum Ziel gesetzt, die Elektronikindustrie durch eine digitale Plattform zu transformieren, die das Design mit der Lieferkette und der Fertigung verbindet. Um dieses Ziel zu erreichen, hat sich Altium für Amazon Web Services (AWS) als Host für Altium 365 ausgewählt, die Cloud-Plattform für das gemeinschaftliche Design und die Realisierung von Leiterplatten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210317005280/de/

Altium selected Amazon Web Services (AWS) to host Altium 365, the first cloud-based platform to streamline the development and realization of printed circuit boards (PCBs). Teams can organize designs, libraries and participants in one place, and share links to their designs for easy, real-time collaboration. Designs are accessible at any time, on any device, anywhere, thanks to AWS's proven global infrastructure. (Graphic: Altium LLC)