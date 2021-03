Die Procimmo SA hat am Kapitalmarkt erfolgreich rund 64 Mio Franken für den Procimmo Swiss Commercial Fund II aufgenommen.Zürich - Die Procimmo SA hat am Kapitalmarkt erfolgreich rund 64 Mio Franken für den Procimmo Swiss Commercial Fund II aufgenommen. Die Kapitalerhöhung war deutlich überzeichnet. Mit den zusätzlichen Mitteln kann der Fonds stabilisiert werden, unter anderem durch die Senkung der Fremdfinanzierungsquote. In den nächsten Monaten werden aber auch bestehende Bauprojekte weiter vorangetrieben und...

