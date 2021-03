EQS Group-News: ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Emmen, Schweiz, 17. März 2021 PRESSEMITTEILUNG

Das digitale Zusammenspiel von Maschinen und Anlagen verändert sich rasant und wird immer komplexer. Daher ist der Online-Zugriff von Service-Mitarbeitern mit dem Expertenwissen des Unternehmens heute wichtiger Bestandteil von Aussendiensteinsätzen. ALSO erweitert den ALSO Cloud Marketplace (ACMP) um die Remote-Support-Lösung oculavis SHARE, die genau auf diese Anforderung zugeschnitten ist. Mit Smart Devices und Augmented Reality (AR) liefert oculavis SHARE umfassendes Wissen an jeden Ort in Echtzeit.



In der Instandhaltung wird oculavis SHARE eingesetzt, um Stillstands-Zeiten von Maschinen zu reduzieren, die First-Time-Fix-Rate zu erhöhen und die Gesamteffektivität von Produktionsanlagen zu steigern. Die modulare Lösung besteht aus drei Elementen:

- einem AR-Viewer zur 3D-Visualisierung von Maschinenteilen

- dem Modul "Workflows", welches es den Servicemitarbeitern im Aussendienst ermöglicht, technische Herausforderungen mit interaktiven Schritt-für-Schritt-Anleitungen selbstständig zu meistern

- dem Modul "Remote Support" für Live-Expertensitzungen mit bidirektionalen AR-Annotationen und Funktionen zur integrierten Dokumentation.

Die Techniker im Aussendienst brauchen nicht mehr als ein gewöhnliches Smartphone - egal mit welchem Betriebssystem - oder Smart Glasses.

Auf dem ACMP wird oculavis SHARE als Cloud-basierte Lösung mit kostengünstigen Dedicated-User-Lizenzen sowie flexiblen Floating-Lizenzen für wechselnde Anwender angeboten. Die Fernwartungslösung ist zusammen mit dem RealWear(R) HMT-1 Headset erhältlich, einem robusten, am Kopf getragenen Tablet-Computer, das dafür sorgt, dass die Hände frei bleiben. Die Smart-Glass-Applikation wurde von den oculavis-Entwicklern so optimiert, dass die hochauflösende Kamera des Headsets, die aktive Geräuschunterdrückung und die lange Akkulaufzeit optimal genutzt werden.

Mit der Zertifizierung nach ISO 27001 erfüllt oculavis die höchsten IT-Sicherheitsstandards. Schon mehr als 200 namhafte Kunden aus den Bereichen Maschinenbau, Automotive, Energie- und Pharmaindustrie nutzen bei ihrer Fehlersuche und anderen Serviceleistungen oculavis SHARE.

Jan Bogdanovich, Senior Vice President Consumptional Business, erklärt: "Die White-Label-Option ermöglicht es unseren Partnern, ein digitales Geschäftsmodell auf Basis ihres eigenen Unternehmensauftritts aufzubauen. Mit dem einfachen Onboarding, dem optionalen Angebot eigener Services und der Nutzung des ACMP ist dies ein schneller Weg zu Remote-Lösungen. Und falls gewünscht, unterstützen unsere lokalen ALSO-Vertriebsteams selbstverständlich bei der Endkunden-Einführung."



ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist einer der führenden Technologie-Provider für die ITK-Industrie, derzeit tätig in 24 Ländern Europas sowie in insgesamt 90 Ländern weltweit über PaaS-Partner. Das ALSO Ökosystem bietet rund 110 000 Resellern Hardware, Software und IT-Services von mehr als 700 Vendoren in über 1340 Produkt-Kategorien. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft stellt das Unternehmen dabei alle Leistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand zur Verfügung. Der Bereich Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Der Bereich Solutions unterstützt Kunden bei der Entwicklung massgeschneiderter IT-Lösungen. Subskriptions-basierte Cloud-Angebote sowie Plattformen für Cybersecurity, Virtualisierung und KI stehen im Zentrum des Service-Bereichs. Weitere Informationen unter: https://also.com. Hauptaktionär ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland.



Die Droege Group

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Investment- und Beratungshaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert Eigenkapital in "Special Opportunities" mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-Offs sowie strategisch in Buy & Build-Transaktionen. Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an langfristig orientierten Megatrends ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: https://droege-group.com.



