Der NFT-Space boomt. Bisher wurden die Werke jedoch meistens von Menschen entworfen. Der humanoide Roboter "Sophia" zeigt nun, dass es auch anders geht. Der Non-fungible-Token-Boom (NFT) hält weiter an und erfreut sich nun auch prominenter Unterstützung aus der Welt der künstlichen Intelligenzen. Denn wie US-Medien berichten, steigt der humanoide Roboter "Sophia" nun ebenfalls in das NFT-Business ein. Bei "Sophia the Robot" handelt es sich um das wahrscheinlich bekannteste KI-Projekt des Robotikunternehmens Hanson Robotics aus Hongkong. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...