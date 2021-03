S&P 500-Calls mit 72%-Chance bei Erreichen des Kursziels

Laut einer im UBS-Newsletter "KeyInvest Daily Trader" veröffentlichten Analyse, besteht beim S&P 500-Index (US78378X1072) die Chance auf einen Anstieg auf bis zu 4.050 Punkte. Hier ein Auszug aus der Analyse:

"Rückblick: Der S&P 500 ist nach dem Verlaufshoch bei 3"950 Punkten vom 16. Februar deutlich unter Druck geraten und im weiteren Verlauf aus dem steigenden Trendkanal nach unten ausgebrochen. Das Verlaufstief wurde am 04. März bei 3"723 Punkten erreicht. In der Folge bildeten sich zwei bullishe Tageskerzen mit einem langen unteren Schatten, die bereits auf ein Verlaufstief und wieder steigende Kurse hindeuteten. Der S&P 500 konnte dann auch weiter ansteigen und zunächst den steigenden Trendkanal zurückerobern und dann deutlich über den 10er-EMA hochziehen. Damit wurde ein weiteres kurzfristiges Stärkesignal generiert. Fast ohne Unterbrechung ging es dann weiter aufwärts, wobei am Vortag ein neues Verlaufshoch bei 3"970 Punkten markiert wurde.

Ausblick: Der Aufwärtstrend ist im S&P 500 klar intakt, es könnte ein weiterer Hochlauf zur oberen Trendkanalbegrenzung folgen. Die Long-Szenarien: Der S&P 500 kann die Aufwärtsdynamik der Vortage beibehalten und weiter hochziehen. Die nächste Anlaufmarke der Bullen wäre dabei zunächst die runde Marke von 4"000 Punkten. In der Folge könnte der S&P 500 noch etwas weiter ansteigen und die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei 4"050 Punkten anlaufen. Ein Ausbruch aus dem Trendkanal ist aber erstmal nicht zu erwarten. Die Short-Szenarien: Unter dem 50er-EMA wäre mit einem erneuten Kursrückgang zum Verlaufstief bei 3"723 Punkten zu rechnen."

Kann der S&P 500 in den nächsten Tagen das Kursziel bei 4.050 Punkten erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Erträge sorgen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 3.850 Punkten

Der kurz laufende UBS-Call-Optionsschein auf den S&P 500-Index mit Basispreis bei 3.850 Punkten, Bewertungstag 16.4.21, BV 0,01, ISIN: CH0585718684, wurde beim Indexstand von 3.959 Punkten und dem Euro/USD-Kurs von 1,189 USD mit 1,25 - 1,28 Euro gehandelt.

Bei einem Indexanstieg auf 4.050 Punkte innerhalb der nächsten zwei Wochen wird der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,73 Euro (+35 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 3.851,07 Punkten

Der HVB-Open End Turbo-Call auf den S&P 500-Index mit Basispreis und KO-Marke bei 3.851,07 Punkten, BV 0,01, ISIN: DE000HR68XX5, wurde beim Indexstand von 3.959 Punkten mit 0,96- 0,97 Euro gehandelt.

Bei einem Indexanstieg auf 4.050 Punkte wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Index zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,67 Euro (+72 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf für den S&P 500-Index oder von Hebelprodukten auf den S&P 500-Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de