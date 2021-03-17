FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ROSCAN GOLD CORP. 2OJ CA77683B1076
AB/FROM ONWARDS 17.03.2021 08:20 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ROSCAN GOLD CORP. 2OJ CA77683B1076
AB/FROM ONWARDS 17.03.2021 08:20 CET
ROSCAN GOLD-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de