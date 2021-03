In unserer Analyse vom 10.03.21 BioNTech: Gelingt jetzt die Wende? hatten wir auf eine Tradingchance bei der Aktie (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) hingewiesen und dementsprechend eine Longposition eröffnet. Die Wende nach oben gelang, BioNTech konnte in den Folgetagen bis auf 93 Euro nach oben klettern. Am heutigen Mittwoch kommt die Notierung aktuell etwas zurück und steht zur Stunde bei 88,44 Euro. Wir sichern jetzt unsere Position und einen Teil der ...

