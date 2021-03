London (www.fondscheck.de) - WisdomTree launcht einen neuen physisch-besicherten Gold-ETP, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das WisdomTree Core Physical Gold ETP (ISIN DE000A3GNQ18/ WKN A3GNQ1) wurde heute an der Börse Xetra mit einer Management Expense Ratio (Verwaltungskostenquote) von 0,15 Prozent notiert. Die Investoren erhalten damit eine einfache und kosteneffiziente Möglichkeit, am Goldmarkt zu partizipieren, die den Schwankungen des Gold-Spotpreises entspricht. ...

