Die österreichische Asamer-Gruppe will den Altreifenrecycler Kias Recycling GmbH komplett übernehmen. Die geplante alleinige Kontrolle an dem Kirchdorfer Reycler wurde vorige Woche bei der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde angemeldet. Kias betreibt in Ohlsdorf bei Krems eine Altreifenrecyclinganlage mit einer Verarbeitungskapazität von 30.000 Tonnen im Jahr. Aus den Altreifen werden jährlich ...

