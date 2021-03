Der Wettbewerb fand bereits zum 28. Mal statt. Zuvor hatte ebm-papst in einem wissenschaftlichen Auswahlverfahren seine Innovationskraft bewiesen.

Bei dem Innovationswettbewerb TOP 100 untersuch-ten Innovationsforscher das Unternehmen aus Baden-Württemberg. Die Forscher legten rund 120 Prüfkri-terien aus fünf Kategorien zugrunde: Innovationsför-derndes Top-Management, Innovationsklima, Innovative Prozesse und Organisation, Außenorien-tierung/Open Innovation und Innovationserfolg. Im Kern geht es um die Frage, ob Innovationen das Ergebnis planvollen Vorgehens oder ein Zufallsprodukt sind, also um die Wiederholbarkeit von Innovations-leistungen. Und darum, ob und wie sich die entsprechenden Lösungen am Markt durchsetzen. Aufgrund der aktuellen Situation gab es bei dieser Runde zudem einen Sonderteil, in dem die unternehmerische Reaktion auf die Coronakrise untersucht wurde. Für sein frühzeitiges und umfassendes Corona-Management wurde ...

