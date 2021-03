Die Auslieferungen von BMW sinken 2020 um 8,4 Prozent auf 2,325 Millionen Einheiten. In Europa beträgt das Minus 15,5 Prozent, in den USA gibt es einen Rückgang um 18,1 Prozent. Eine Ausnahme bildet China, hier gibt es ein Plus von 7,4 Prozent. ...

