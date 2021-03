LONDON (dpa-AFX) - Der Ausgabepreis für die Aktien des Funkturmunternehmens Vantage Towers dürfte am unteren Ende der erst tags zuvor konkretisierten Spanne liegen. Die Papiere dürften für je 24 Euro an die Anleger gehen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf die Angebotsunterlagen. Erst am Dienstag hatte Bloomberg berichtet, dass die Spanne von ursprünglich 22,50 bis 29,00 Euro auf 24,00 bis 25,00 Euro eingeengt worden sei. Die Funkturmsparte des britischen Telekommunikationskonzerns Vodafone will bis zu 88,9 Millionen Aktien ausgeben und würde damit brutto gut 2,1 Milliarden Euro erlösen. Zusätzlich gibt es Optionen, das Aktienvolumen aufzustocken./mis/nas