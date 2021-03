Filderstadt-Bernhausen (ots) - Um sowohl Senioren als auch ihre Angehörigen zum Thema "Häusliche Pflege" umfassend zu informieren und einen Einblick in diese Betreuungsmöglichkeit zu gewähren, veranstaltet Toll Betreuung und Pflege die erste Online-Konferenz "Häusliche Pflege durch Toll-Betreuung". Die Online-Konferenz findet am 25. März 2021 um 18 Uhr via Zoom statt. Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich. Über ein Kontaktformular, das unter www.toll-betreuung.de/online-konferenz/ zu finden ist, können sich Interessierte anmelden. Per Mail erhalten die Teilnehmer anschließend den Zoom-Link zur Veranstaltung.Online-Konferenz bietet Einblicke in häusliche PflegeSind Menschen aufgrund des Alters oder durch Erkrankungen und Unfälle zunehmend auf Hilfe angewiesen, stellt sich immer häufiger die Frage nach einer geeigneten Betreuung und Pflege zur Unterstützung im Lebensalltag. Neben dem Pflegeheim stellt vor allem die häusliche Pflege eine echte Alternative für viele Senioren dar, können sie doch weiterhin in ihrem gewohnten Umfeld betreut werden und einen Großteil alltäglicher Aufgaben selbstständig bewältigen. Die Online-Konferenz bietet hilfreiche Informationen und unterstützt bei der Entscheidung, ob diese Form der Betreuung für ein Familienmitglied infrage kommen könnte. Für Klinikmitarbeiter im Entlassmanagement sind die Themen des Webinars ebenfalls relevant.Gebündeltes Fachwissen der ReferentenUm Senioren, Angehörige und Interessierte zum Thema "Häusliche Pflege" umfassend zu informieren, stehen ihnen im Rahmen der Online-Konferenz die Experten Markus Lepack, Geschäftsführer von Toll Betreuung und Pflege GmbH, Jessica Rohleder, Vertriebsleiterin, sowie Gina Fiscella, stellvertretende Pflegedienstleiterin, Rede und Antwort.Markus Lepack wird zunächst die Leistungen und den Service von Toll Betreuung vorstellen und einen Überblick geben, wer hinter Toll Betreuung steht. Darüber hinaus präsentiert er die Geschichte und den Aufbau des Pflegedienstes, erörtert regionale Strukturen und stellt die Mitarbeiter vor. Im zweiten Teil der Online-Konferenz steht das Thema der sogenannten 24-Stunden-Pflege im Fokus. Jessica Rohleder beantwortet hierbei die wichtigsten Fragen rund um Leistungen, Kosten, Organisation, Finanzierungsmöglichkeiten und Beantragung der 24-Stunden-Pflege. Sie geht hierbei auch auf die Vorteile ein, die die häusliche Pflege durch Toll Betreuung bietet. Darüber hinaus erklärt sie, inwieweit eine häusliche Pflege in Zeiten der Pandemie möglich war und noch ist. Abschließend erklärt die stellvertretende Pflegedienstleiterin Gina Fiscella, wie die Versorgung durch deutsche Pflegekräfte bei Toll Betreuung abläuft und welche Voraussetzungen im häuslichen Umfeld für die Pflegekraft erfüllt sein müssen. Die Teilnehmer haben jederzeit die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen und so in einen ausführlichen Diskurs zum Thema "Häusliche Pflege" zu kommen.Häusliche Pflege bietet zahlreiche VorteileBesonders für ältere Menschen sind das Aufrechterhalten ihrer Unabhängigkeit und das selbstständige Bewältigen alltäglicher Aufgaben von großer Bedeutung. Die häuslichen Pflegekräfte kümmern sich auch im gewohnten Umfeld professionell und individuell um jeden Patienten, unterstützen im Haushalt, begleiten zu Arztterminen und übernehmen die Ausführung der Körperhygiene. Ist eine intensive 24-Stunden-Pflege nötig, wohnt die Pflegekraft oder Haushaltshilfe direkt im Haus des Patienten, wodurch sie bei Bedarf auch nachts erreichbar ist. Das trägt zu einer deutlichen Entlastung für Familie und Angehörige bei. Da der Schritt zur häuslichen Pflege für viele Senioren und ihre Angehörigen trotz aller Vorteile eine große Veränderung darstellt und viele Fragen mit sich bringt, bietet die Online-Konferenz von Toll Betreuung und Pflege den passenden Rahmen, um mit hilfreichen Informationen und praxisnahen Einblicken für Aufklärung zu sorgen und Vorbehalte zu entkräften.Über die Toll Betreuung und Pflege GmbHAls Pionier der ganzheitlichen Betreuung für ältere und kranke Menschen legte Dietmar Toll den Grundstein für die Toll Unternehmensgruppe. Und damit für die Pflegemarke "Toll Betreuung - Beste Pflege zu jeder Zeit in Ihrem Zuhause" - die für erstklassige Leistungen durch geschulte deutsche Pflegekräfte steht. Durch den Einsatz kleiner Teams wird der Aufbau persönlicher Beziehungen gefördert und das Vertrauen zwischen den Pflegekräften und den Betreuten gestärkt.Pressekontakt:Toll Betreuung und Pflege GmbHGottlieb-Manz-Straße 270794 Filderstadt-Bernhausen0800 / 7 24 24 240711 / 54 89 88 0info@toll-betreuung.dehttps://www.toll-betreuung.de/Original-Content von: Toll Betreuung und Pflege GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141522/4866161