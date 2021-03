Die Allianz Suisse ist im letzten Jahr in der Sachversicherung leicht gewachsen, hat aber erwartungsgemäss im Lebengeschäft an Volumen verloren.Zürich - Die Allianz Suisse ist im letzten Jahr in der Sachversicherung leicht gewachsen, hat aber erwartungsgemäss im Lebengeschäft an Volumen verloren. Den Gewinn konnte die Tochter des deutschen Allianz-Konzerns steigern. Das Prämienvolumen der Allianz Suisse sank im 2020 laut einer Mitteilung vom Mittwoch um 5,0 Prozent auf 3,69 Milliarden Franken. Dabei fielen die Einnahmen in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...