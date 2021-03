DJ EZB/Schnabel: Anstieg risikofreier Zinsen war zu schnell

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat nach Aussage von EZB-Direktorin Isabel Schnabel eine deutliche Aufstockung der monatlichen Anleihekäufe im Rahmen des Pandemieprogramms PEPP beschlossen, weil er den Anstieg der risikofreien Zinsen zu schnell fand. "Es bestand das Risiko einer verfrühten und zu abrupten Verringerung der geldpolitischen Unterstützung, die die beginnende Erholung abgewürgt hätte", sagte Schnabel der Zeitung Les Echos.

Grundsätzlich sei Anstieg der risikofreien Zinsen konsistent mit dem sich bessernden Wachstumsausblick gewesen. "Steigende Inflationserwartungen waren die wichtigste Ursache der höheren Renditen, was zeigt, dass die bestehenden politischen Maßnahmen Früchte tragen", sagte Schnabel.

Schnabel äußerte sich mit Blick auf die vor dem Bundesverfassungsgericht gegen das PEPP erhobene Beschwerde relativ entspannt. Die EZB nehme diese Beschwerde sehr ernst, obwohl sie in die Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) falle, sagte Schnabel und fügte hinzu: "Im bin überzeugt davon, dass unser neues Anleihekaufprogramm - das PEPP - als mit den Europäischen Verträgen in Einklang stehend beurteilt werden wird, weil es als eine Notfallmaßnahme in einer extremen Situation entworfen wurde."

March 17, 2021

