Plug Power: Bilanzskandal? Die Hintergründe

Die Aktie von Plug Power (WKN: A1JA81 / ISIN: US72919P2020) gehörte in den vergangenen beiden Jahren zu den Highlyern der Börse und schoss zuletzt in schwindelerregende Höhen. Kein Wunder, denn Investments aus dem Bereich der erneuerbaren Energien rücken mehr und mehr in den Fokus der Anleger und in diesem Sektor zählt der US-Hersteller von Brennstoffzellen zu den Pionieren.

Nun ziehen aber dunkle Wolken über Plug Power auf, wie sich an dem jüngsten Kurssturz der Aktie zeigt. Für schlechte Stimmung bei den Aktionären sorgt eine Pressemitteilung, die am Dienstagabend bekanntgegeben worden ist. Kurz nach US-Börsenschluss erklärte Plug Power, dass das Unternehmen Finanzberichte nachträglich korrigieren muss.

Finanzberichte im Fokus

Laut der Meldung sind von den Anpassungen die Berichtszeiträume 2018, 2019 und 2020 betroffen. Demnach sei Plug Power nach Rücksprache mit dem unabhängigen Wirtschaftsprüfer zu dem Schluss gekommen sei, dass die entsprechenden Jahresabschlüsse angepasst werden müssen.

Fehler in der Rechnungslegung

Unternehmensangaben zufolge sind die Ursache für die nötige Korrektur Fehler in der Rechnungslegung, die vor allem auf mehrere nicht zahlungswirksame Posten zurückzuführen sind. Dazu gehören unter anderem Verlustrückstellungen für bestimmte Service-Verträge und die Wertminderung bestimmter langlebiger Vermögenswerte.

