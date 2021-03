Unterföhring (ots) -- "Intergalactic" ab 6. Mai auf Sky Atlantic, Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf- Über Sky Q auch in brillantem UHD und HDR- Actionreiche Sci-Fi-Story um eine Gruppe weiblicher Häftlinge- Download-Link "Intergalactic"-Trailer: https://ql.mediasilo.com/ql/604b5bc4e4b088acd6a8edd6- Link zu Youtube: https://youtu.be/EDUET0j64zAUnterföhring (ots) - Eine junge Polizistin und Weltraum-Pilotin wird Opfer eines Komplotts und wegen Verrats verbannt. Beim Gefangenentransport durchs All kommt es zu einer Meuterei. Die actionreiche Science-Fiction-Serie, produziert von Sky, ist ab 6. Mai immer donnerstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen sowie auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar. "Intergalactic" ist für Sky Q Nutzer auch in der besten Bildqualität, in UHD, SDR und HDR verfügbar.Über "Intergalactic":Die furchtlose, junge Polizistin und galaktischen Pilotin Ash Harper (Savannah Steyn) wird in eine entfernte Gefängniskolonie verbannt, nachdem sie fälschlicherweise wegen Verrats verurteilt wurde. Doch auf dem Weg dorthin inszenieren Ashs Mitgefangene eine Meuterei und übernehmen die Kontrolle über ihr Gefangenentransportschiff. Nach dem Tod der Besatzung will die Mafia-Anführerin Tula Quik (Sharon Duncan-Brewster) mit ihrer Bande die freie Welt - Arcadia - erreichen; und Ash ist die einzige Pilotin, die sie dorthin bringen kann. Ash ist gezwungen, sich ihnen auf der Flucht in eine ferne Galaxie und in eine ungewisse Zukunft anzuschließen.Das Sky Original "Intergalactic" zeigt starke weibliche Charaktere in einer spannungs- und actionreichen Science-Fiction-Story, die von der preisgekrönten Showrunnerin Julie Gearey ("Prisoners' Wives", "Secret Diary of a Call Girl") geschrieben wurde. In diesem hyperdynamischen Drama spielen außerdem Eleanor Tomlinson, Thomas Turgoose, Natasha O'Keeffe, Oliver Coopersmith, Imogen Daines, Newcomer Diany Samba-Bandza sowie Parminder Nagra und Craig Parkinson mit. "Intergalactic" ist voraussichtlich ab 29. April 2021 auf Sky Atlantic zu sehen sowie auf Sky Ticket und über Sky Q abrufbar.Facts:Originaltitel: "Intergalactic", Sci-Fi-Serie, GB 2021, 1. Staffel, 8 Episoden, ca. 60 Minuten. Showrunnerin: Julie Gearey. Produzent: Nick Pitt. Ausführende Produzenten: Julie Gearey, Paul Gilbert, Serena Thompson, Kieron Hawkes, Iona Vrolyk, Frith Tiplady, Will Gould, Matthew Read, Richard Foster, Tony Moulsdale. Regie: Kieron Hawkes. Darsteller: Savannah Steyn, Sharon Duncan-Brewster, Eleanor Tomlinson, Thomas Turgoose, Natasha O'Keeffe, Oliver Coopersmith, Imogen Daines, Diany Samba-Bandza, Parminder Nagra, Craig ParkinsonAusstrahlungstermine:Ab 6. Mai 2021 immer donnerstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic sowie auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter https://www.sky.de/originals sowie auf www.facebook.com/SkySerien und www.instagram.com/skyserien.Über Sky Studios:Sky Studios entwickelt, produziert und finanziert eigene Dramen, Komödien und Dokumentationen für 24 Millionen Sky-Kunden und viele weitere potenzielle Zuschauer. Gestützt auf den Erfolg der von Kritikern gefeierten bisherigen Sky Originals, einschließlich der zehnfach Emmy-prämierten Serie "Chernobyl", der BAFTA-prämierten Miniserie "Patrick Melrose" und der internationalen Hits "Babylon Berlin" und "Riviera", präsentiert sich Sky Studios als neues kreatives Universum für Sky-Eigenproduktionen wie "The Third Day" mit Jude Law, "ZeroZeroZero" von den Machern von "Gomorrha" und "The New Pope", ein Werk des Oscar®-prämierten Regisseurs Paolo Sorrentino.Sky Studios investiert weltweit in die Kultur- und Filmwirtschaft und hält Beteiligungen an zehn Produktionsfirmen im Vereinigten Königreich und in den USA. Sky Studios wurde im Juni 2019 gegründet. Um die exklusiven Sky Programme in UHD und HDR zu sehen, benötigen Kunden lediglich einen UHD (4K)- und HDR-tauglichen Fernseher, einen Sky Q Receiver, sowie das jeweils passende Sky Programmpaket (Bundesliga, Sport, Cinema, Entertainment), plus die zubuchbare UHD-Option. 