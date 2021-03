Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Wir rechnen damit, dass die FED ihren gemäßigten geldpolitischen Kurs beibehält, insbesondere aufgrund der erheblichen Schieflage des Arbeitsmarkts, so François Rimeu, Senior Strategist bei La Française Asset Management.Der Offenmarktausschuss (FOMC) werde voraussichtlich bekräftigen, dass sein derzeitiger geldpolitischer Kurs angemessen sei. Die FED werde weiterhin die Finanzkonditionen beobachten, die unverändert locker seien. Die Experten würden nicht davon ausgehen, dass sie Maßnahmen wie die Verlängerung der gewichteten durchschnittlichen Laufzeit (WAM) ergreifen werde, um die langfristigen Renditen zu deckeln. Daher werde sie wahrscheinlich die Anleihekäufe im derzeitigen Umfang fortsetzen, mindestens 80 Mrd. US-Dollar an Treasuries und 40 Mrd. US-Dollar an hypothekenbesicherten Wertpapieren (mortgage-backed securities = MBS) pro Monat. ...

