Die NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109) konnte am Freitag den nächsten Teil einer fast unglaublichen Corona-Story schreiben - Zulassung des Selbsttests. Und somit über 200 Mio EUR Aufträge von allein einem Kunden - das braucht Geld. Produktion will vorfinanziert sein. Und woher das Geld nehmen? Bei einem derartig gestiegenen Börsenkurs eine klare Antwort: Kapitalerhöhung. Weil es schnell gehen muss: Unter Ausschluss des Bezugsrechts. Gestern angekündigt - heute vor Handelseröffnung vollzogen - 11,27 Mio EUR Liquidität Und so wurde eine Barkapitalerhöhung um bis zu EUR 933.070 mit Bezugsrechtsausschluss ...

