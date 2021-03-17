DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
EUROPCAR MOB.G.17/24 REGS XS1706202592 BAW/UFN
EUROPCAR MO. 19/26 REGS XS1983375871 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
EUROPCAR MOB.G.17/24 REGS XS1706202592 BAW/UFN
EUROPCAR MO. 19/26 REGS XS1983375871 BAW/UFN
Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de