Beim jüngsten Höhenflug europäischer Automobilaktien scheint es derzeit keine Bremsen zu geben. Wie schon an den beiden Vortagen haben die Sektorwerte auch am Mittwoch ihr hohes Aufwärtstempo beibehalten. Während am Vortag positive Nachrichten von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) und vom Batteriehersteller Varta als Kurstreiber für die Branche...

Den vollständigen Artikel lesen ...