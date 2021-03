Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Spearad, ein Pioniere in Addressable TV Advertising, hat "Selective Programmatic" für Werbung im Addressable TV vorgestellt.Selective Programmatic revolutioniert Programmatic Advertising für CTV und OTT Marktteilnehmer, weil TV-Sender damit vorab sehen und kontrollieren können, welche Werbung programmatisch eingespielt wird. Damit ermöglicht es Spearad TV-Anbietern, die bewährte Arbeitsweise wie im linearen TV auch über digitale Kanäle beizubehalten.Im klassischen Programmatic Advertising wird ein Werbeslot automatisch mit vorhandenen Kampagnen gefüllt. Die Auswahl des Werbemittels liegt dabei zumeist beim Media Buyer. Der TV-Sender kann zwar bestimmte Vorgaben und Wünsche hinterlegen, diese decken jedoch nicht ab, was im linearen TV erforderlich ist. Ein wichtiger Teil ist, dass der TV Sender im Vorfeld nicht darüber informiert ist, welche Werbung die DSP (Demand Side Platform) für den Kanal ausliefert. Spearad hat mit "Selective Programmatic" dieses Problem der nicht vorhanden Transparenz gelöst.Mit Selective Programmatic gibt Spearad den Kunden die Möglichkeit das Werbemittel vorab zu sehen und mit nur einen Click zu entscheiden, ob das Werbemittel für den Kanal freigegeben wird "Creative Approval". Ebenso kann ein Werbemittel sekundenschnell gestoppt werden, ohne aufwendige Einbeziehung des Demandpartners. Während der Grundmechanismus bleibt, bekommt der TV-Anbieter die Möglichkeit, die Werbefilme vorab zu kontrollieren und freizugeben. So ist eine Steuerung von Werbeblöcken auch programmatisch möglich, ganz so wie es Fernseh-Anbieter gewohnt sind und wie es der Erwartung der Zuschauer entspricht.Bei Spearad Selective Programmatic werden die Möglichkeiten des Digital Advertising gleichzeitig voll genutzt: Die Freigabe des Werbemittels erfolgt in Echtzeit. Anders als mit anderen Platformen, befinden sich digitale TV-Anbieter damit nicht im Blindflug und bekommen die Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten, die sie für ihr Qualitäts-Angebot benötigen."Wir wollen verhindern, dass die Schwachstellen des Digital Advertising auf OTT und CTV übertragen werden", erläutert Spearad-CEO Erhard Neumann: "Nur mit Selective Programmatic gelingt es, Qualität in die Werbeblöcke zu bringen und geleichzeitig transparentes Programmatic Advertising zu ermöglichen". Wir geben dem Kunden die Transparenz, die sie bei programmatischen Kampagnen vermissen."Die Zuschauer erwarten von digitalen TV-Kanälen ganz gleicher Art, dass es sich anfühlt wie auf dem Fernsehgerät", so Neumann. "Wenn unkontrolliert Werbung aneinandergereiht wird, die der Zuschauer als störend empfindet oder die seiner Erwartung ans Fernsehen nicht entspricht, wird dies zu einer geringeren Akzeptanz führen. Hohe Akzeptanz von Werbung im TV ist es aber, was für die Sender/Publisher entscheidend ist".Über SpearadDie Spearad GmbH betreibt eine Multi-Format-Plattform für adressierbare TV-Werbung, die Medieninhabern dabei unterstützt, Inhalte für alle verfügbaren Bildschirme zu monetarisieren. Spearad verändert die Art und Weise, wie Werbung verkauft, geliefert und gemessen wird, in der neuen Ära des IP-basierten Fernsehens und Audios. Media Playern wird es damit ermöglicht, die Vorteile der digitalen Werbung im Fernseh-, OTT/Vod- und Audiogeschäft voll auszuschöpfen Das Unternehmen wurde von Branchenführern gegründet, die eine maximale Marktakzeptanz und hohe technologische Kompetenz gewährleisten. Spearad ist weltweit tätig und hat derzeit Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien und den Vereinigten Staaten.www.spearad.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1458180/Spearad_Erhard_Neumann.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1341092/Spearad_GmbH_Logo.jpgPressekontakt:Erhard Neumannerhard.neumann@spearad.com+49 (0) 69 36603333Spearad GmbHHanauer Landstr. 52160386 FrankfurtGermanyOriginal-Content von: Spearad GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150802/4866367