Vom Duisburger Stahlhändler Klöckner & Co. (ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100) kamen in den vergangenen Monaten gleich mehrere positive Nachrichten in Folge. Nachdem der SDAX-Konzern bereits Mitte Dezember ein überaus positives Gesamtjahr 2020 in Aussicht stellte und bereits Anfang Februar ein unerwartet starkes erstes Quartal ankündigte, zeigte sich nun das Management rund um den CEO Gisbert Rühl sowie den stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Guido Kerkhoff auch für das Gesamtjahr 2021 aussergewöhnlich optimistisch. Auch wenn die Aktie am Montag mit einem Intraday-Hoch bei 9.935 Euro die psychologisch wichtige Marke von 10 Euro nicht gleich im ersten Anlauf nehmen konnte, so bleiben die mittelfristigen guten Aussichten für den Titel unverändert intakt.

Den vollständigen Artikel lesen ...