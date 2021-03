Das Display von Amazons neuem Echo Show 10 dreht sich automatisch in eure Richtung. Dafür will der Konzern knapp 250 Euro haben. Nachdem Amazons Echo Show 10 in den USA bereits seit Ende Februar 2021 erhältlich ist, kann das Smart Display ab sofort auch in Deutschland vorbestellt werden. Ausgeliefert wird das Gerät aber erst ab dem 14. April 2021. Interessant am neuen Echo Show 10 ist vor allem der integrierte Motor, durch den sich das 10,1 Zoll große Display im Kreis drehen kann. Die integrierte Kamera erkennt, wenn ihr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...