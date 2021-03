Coupang (US22266T1097) ist wie Amazon.com (US0231351067) nur besser. Das Unternehmen ging vor wenigen Tagen in New York an die Börse und war von vielen Investoren sehnsüchtig erwartet worden. In Venture Capital Kreisen war das Unternehmen, das es geschafft hat, innerhalb von einer Dekade den E-Commerce Markt in Südkorea zu dominieren, schon länger bekannt, da man das Amazon.com-Modell genommen und erfolgreich weiterentwickelt hat. Die Liste der frühen Investoren ist lang und umfasst unter anderem Namen wie Bill Ackman, BlackRock (US09247X1019), Sequoia Capital und Softbank (JP3436100006).

