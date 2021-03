Hongkong (ots/PRNewswire) - Die erste Africa Blockchain Week findet vom 28. Juni bis zum 1. Juli 2021 statt.Die NexChange Group, ein Blockchain-Ökosystem und Venture Builder, und die MARITA Group, ein afrikanisches Konglomerat, veranstalten gemeinsam diesen virtuellen Kongress. An der Veranstaltung werden wichtige Branchenakteure und Entscheidungsträger teilnehmen, die sich für Regulierung, Anwendung, Investitionen und Bildung in vielen afrikanischen Ländern einsetzen.Juwan Lee, Chairman der NexChange Group: "Afrika ist der nächste große Schritt für die Blockchain. Wir erkennen nicht nur Chancen im Bereich des Zahlungsverkehrs und der finanziellen Integration, wir erkennen auch ein starkes institutionelles Engagement."Während der neuen Realität hat sich Technologie als eine Brücke in eine bessere Zukunft erwiesen. Starke Verbindungen zwischen afrikanischen Ländern, wie die von S.H. Mohammed VI. geförderte Süd-Süd-Kooperation, gehen über die reine Politik hinaus. Neue wirtschaftliche Brücken sorgen dafür, dass Afrika bestimmte Stufen auf einer technologischen Treppe überspringen kann und sich so vor der Entwicklungskurve anderer Regionen positioniert. Die Weltbank beschrieb diese Entwicklung und bezeichnete sie als "Leapfrogging". Sie stützt sich stark auf verbesserte Technologien wie der Blockchain.Rahhal Boulgoute, Chairman der Marita Group: Blockchain wird Afrika revolutionieren und Chancen für finanzielle Inklusion bieten. Es ist wichtig, dass wir die Blockchain-Technologie in Afrika bekannt machen."Die positiven Auswirkungen sind auf Afrikas finanzieller Landkarte zu sehen. In den letzten Jahren haben sich digitales Banking und mobiles Bezahlen für Millionen von Nutzern bewährt und das finanzielle Leben der Menschen verbessert, die Inklusion sichergestellt und die Lage für Menschen ohne Bankverbindung verbessert. Banken, Unternehmen und Unternehmer verändern die Geschicke des Kontinents und prägen die Investitionslandschaft.Diese Veranstaltung unterstützt die Bemühungen der afrikanischen Regulierungsbehörden, die erforderlichen Vorschriften zu verabschieden, um Blockchain zu übernehmen und ein wichtiger globaler Akteur bei den Technologien zu werden, die die Zukunft gestalten. Die Veranstalter haben sich zum Ziel gesetzt, die Africa Blockchain Week zur wichtigsten Plattform für den Dialog und das Networking zwischen allen Stakeholdern im Bereich Blockchain zu machen, um diese in Afrika umzusetzen.Die NexChange Group ist ein Venture Builder und eine Medienplattform, die sich auf Blockchain, FinTech, HealthTech, KI und Smart Cities spezialisiert hat.Die Marita Group Holding ist ein weltweit aktives Unternehmen mit folgenden Schwerpunkten:- Schlüsselfertige Lösungen in den Bereichen Immobilienentwicklung, Themenparks, Smart Cities- Erneuerbare Energien und Abfallverwertung, Wasserstoffproduktion, Elektromobilität- Nachhaltige Landwirtschaft und nachhaltige Entwicklung- Lokale Erschließung natürlicher Ressourcen- Gesundheit, medizinische Produkte, Geräte und ZubehörWeitere Informationen finden Sie unter www.africablockchainweek.com oder kontaktieren Sie: info@nexchange.com, +852 3595 3680.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1457404/abcw_logo_pr_Logo.jpgOriginal-Content von: NexChange, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128167/4866507