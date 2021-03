FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Wacker Chemie nach endgültigen Zahlen für 2020 von 126 auf 128 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Peter Spengler rechnete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einem starken ersten Halbjahr 2021 des Chemiekonzerns. Gleichwohl könne der Anstieg der Rohstoffkosten bei Polymeren nicht voll an die Kunden weitergereicht werden. Nach Abschluss des Verkaufs von Siltronic belaufe sich die Nettoliquidität auf 1,5 Milliarden Euro, damit verfüge das Unternehmen über ausreichend Mittel für Zukäufe und Wachstum./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2021 / 13:32 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2021 / 13:47 / MEZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000WCH8881