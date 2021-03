Der Flughafen Wien errichtet auf einer Fläche von rund 24 Hektar eine Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von rund 24 Megawatt. Die neue Anlage soll mit den bereits bestehenden Photovoltaik-Anlagen jährlich rund 30 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen - das entspricht rund einem Drittel des Stromverbrauchs am Airport oder dem gesamten Stromverbrauch von etwa 7000 Familien pro Jahr. Das Projekt soll bereits im nächsten Sommer 2022 voll in Betrieb sein und Strom erzeugen. Damit kommt der Flughafen Wien seinem Ziel, in einigen Jahren CO2-neutral zu sein, einen großen Schritt näher. Bereits in den letzten Jahren konnte der Airport seinen CO2-Ausstoß pro Verkehrseinheit um 70% und Energieverbrauch um mehr als 40 Prozent senken. "Die neue ...

