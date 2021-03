Wien (www.anleihencheck.de) - US-Konjunkturdaten konnten gestern wenig zum positiven Marktumfeld beitragen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Einzelhandelsumsätze hätten im Februar um 3% unter dem Vormonat gelegen und auch die Industrieproduktion habe Rückgänge aufgewiesen (-2,2% p.m.). Es wäre aber verfrüht der bis zuletzt positiven US-Konjunkturdynamik den Rücken zuzukehren. Ein Großteil des Rückgangs der Industrieproduktion sei auf den Kälteeinbruch zurückzuführen gewesen. Laut Aussendung der Federal Reserve wäre die Produktion im verarbeitenden Gewerbe ohne wetterbedingte Effekte um 0,5% p.m. zurückgegangen anstatt 3,1% und der Bergbau sogar um 0,5% gestiegen statt um 5,4% zu fallen. Es sei somit davon auszugehen, dass die Industrieproduktion im März deutlich steigen sollte. Im Einzelhandel trage neben den Wettereffekten auch die Taktung der Fiskalmaßnahmen zur Volatilität bei. So sei der deutliche Anstieg im Vormonat, als Stimulus-Schecks des Dezember-Fiskalpakets versandt worden seien, nach oben revidiert worden (7,6% statt 5,3% p.m.). In diesem Licht erscheine der 3%-ige Rückgang im Februar weniger gravierend, insbesondere da Einzelhandelsumsätze trotz des Rückgangs 4,3% höher lägen als im Dezember 2020. ...

