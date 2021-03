Die Aktie von BP kann im heutigen Handle wieder leicht zulegen. Das ist eine durchaus starke Leistung der Dividendentitel. Denn die Ölpreise sinken heute erneut und haben damit an die Kursverluste seit Beginn der Woche angeknüpft. Nachdem sich die Notierungen im frühen Handel zunächst erholen konnten, drehten sie bis zum Mittag deutlich in die Verlustzone. Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent kostete im Mittagshandel 67,65 US-Dollar. Das waren 74 Cent weniger als am Vortag. Der Preis ...

