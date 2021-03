Die wichtigsten Indizes an der Wall Street handeln am Mittwoch durchwachsen - Die Finanzwerte gewinnen durch steigende Renditen von US-T-Bonds an Boden - Die Anleger warten auf die Wirtschaftsprognosen und das geldpolitische Statement des FOMC - Die wichtigsten Aktienindizes haben am Mittwoch nach der Eröffnungsglocke ein durchwachsenes Verhalten ...

