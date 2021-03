Samsung hat den Nachfolger seines Smartphone-Bestsellers Galaxy A51 vorgestellt. Das Samsung Galaxy A52 kommt in zwei Ausführungen - mit und ohne 5G. Begleitet wird es vom A72. Mit dem Galaxy A51 hatte der südkoreanische Branchenprimus einen Hit gelandet. Im ersten Quartal 2020 hatten die Marktforscher von Strategy Analytics es als den absoluten Kundenliebling der Android-Welt identifiziert. Es bot eine solide Ausstattung zum attraktiven Preis. Mit dem Galaxy A52 will Samsung an den Erfolg des letzten Jahres anknüpfen. Der Nachfolger kommt mit oder ohne 5G-Modem und ...

