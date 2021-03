Für die Analysten von Raiffeisen Research waren die Ergebnisse von Verbund für 2020 zwar am oberen Ende der Erwartungen, allerderings würde der verhaltene Ausblick für das Jahr 2021 "für einen schalen Beigeschmack" sorgen, wie sie in einer Kurzmitteilung zusammenfassen. "In aller Freude über das Ergebnis blieb der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2021 verhalten", so die Experten. So würde das EBITDA in einem Bereich von 1.080 bis 1.300 Mio. Euro gesehen und der Nettogewinn sollte zwischen 450 und 590 Mio. Euro liegen, "was im Jahresvergleich nicht nur einen Rückgang bedeuten würde, sondern auch - selbst am oberen Rand - unter unseren (1.364 Mio.) und den Markterwartungen (1.327 Mio.) liegt", so die Analysten. Selbst wenn man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...